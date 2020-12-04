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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de cadde ve Sokaklar sessizliğe büründü

İHA

Cizre’de cadde ve Sokaklar sessizliğe büründü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma uygulaması 21.00 itibariyle başladı. Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte kent genelinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri devriye gezmeye başlarken bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda nöbet tuttu.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 56 saat sürecek olan ve Pazartesi sabah saat 05:00 saati itibari ile sona erecek olan kısıtlama kararında belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. Öte yandan polis ekipleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren halen araçları ile seyir halinde bulunan vatandaşları uyarırken işyerlerinden evlerine gitmeye çalışan kişilerin izin belgeleri kontrol edildi.
Cadde ve Sokakların Bomboş Kaldığı kentte Cizre Belediyesinde görevli temizlik işçileri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaparak biriken çöpleri topladı.

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