Şırnak´ta uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında il genelinde bir dizi operasyon düzenlendi. Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Operasyonlarda 126 gram eroin, 140 gram esrar, 63 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 35 extacy hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-12-06 13:28:49
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