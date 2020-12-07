Cizre´deki uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7´si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; 184 gram eroin, 139 gram esrar, 19 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1350 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7´si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN
2020-12-07 19:52:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.