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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs tedbirlerine en iyi camilerde uyuluyor

İHA

Korona virüs tedbirlerine en iyi camilerde uyuluyor

Pandemi döneminde camilerin başarılı sınav verdiğini belirten DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, korona virüs tedbirlerinin en iyi şekilde camilerde uygulandığını söyledi.
DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, yaz döneminde özellikle de tatil bölgelerinde ve eğlence merkezlerinde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin yaptığı uyarılara rağmen pandemiye karşı önlemlerin yeterince alınmamasının vak'aların artmasına neden olduğunu ifade etti. Çanga, "Toplu taşıma araçlarında, kalabalık alanlarda ve eğlence merkezlerinde pandemiye karşı tedbirlerin uygulanmadığı ve önlemlerin hiçe sayıldığı görülürken camilerde kısıtlamanın kalkması ile ilk günden beri kılınan namazlarda cemaatin maske ve sosyal mesafe kuralına ciddi şekilde uyması, korona virüs ile mücadelede camileri en iyi örnek haline getirdi. Vakit namazları başta olmak üzere cuma namazı için camiye gelen cemaatin, abdestlerini ev ve işyerlerinde alması, seccade ile maskelerini istenilen şekilde takarak camiye gelmesi ve camide sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yapması büyük takdir topluyor" dedi.

"Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz"
Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarının camilerde titizlikle uygulandığını ifade eden Çanga, "Yine son günlerde yine camilerde korona virüs kurallarına uyulmadığı yönünde bazı kişi ve çevreler tarafından talihsiz açıklamalar var. Bunlar camiamızı son derece üzmektedir. Tabi bunlar kasıtlı olarak söylenen ifadelerdir. Bu iddiaları dile getiren çevre ve zihniyetler bellidir. Aynı zihniyetler daha önce de camileri kapatıp ahırlara çevirdiler. Aynı zihniyet bugünde yine tezahür ediyor ve bu kişiler onların torunlarıdır. Bugün yine camilerin kapatılmasını istiyorlar. Covid19 kuralarına uyulmadığı gibi konuları dile getirmektedirler. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Biz diyanet camiasının içerisindeyiz. Pandemi süreci başladığından bugüne kadar bütün pandemi kuralları camilerde uygulanmaktadır. Sosyal mesafe kuralları uygulanıp gereken bütün tedbirler alınıyor. Kesinlikle bu söylenenlere katılmıyoruz. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

"Camilerde temizliğe ve hijyene çok dikkat ediliyor"
Korona virüs kurallarının en iyi uygulandığı mekanların camiler olduğunu aktaran Çanga "Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Bütün camilerimizde tedbirler alınmıştır. Görevlilerimiz pandemi kurallarına göre hareket etmektedirler. Camilerde cemaatin saf duracağı yerler sosyal mesafe kurallarına göre işaretlenmiştir. Tüm camilerimizde bu işaretleme mevcuttur. Giriş ve çıkışlarda yine sosyal mesafe göz önünde bulundurularak hareket edilmektedir. Din görevlilerimiz pandemi kuralları ile ilgili cami cemaatini sık sık uyarmaktadır. Korona virüs kurallarının harfiyen yerine getirilmesinde titizlikle riayet edilmektedir. Cami cemaati bu süreçte nasıl davranılması gerekiyorsa o şekilde davranıyorlar. ilk zamanlarda cemaatimizi uyarıyorduk ama şu an uyarılara gerek kalmadan cemaatimiz kurallara uyuyor. Cemaatimiz ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Yani bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bizde bir sıkıntı görmedik. Pandemi kurallarına uyulmaması ile ilgili olarak kesinlikle hiçbir sıkıntı görmedik. Bu söylenenlere de kesinlikle katılmıyoruz. Bu söylentiler kasıtlı olarak çıkarılmaktadır, bunu kabul etmiyoruz. Müslüman’a 'temiz ol' demeye bile gerek yoktur. Çünkü Müslüman günde beş vakit elini yıkayan, yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkayan, çevresiyle barışık olan temiz olan insandır. Özellikle camilerimizde dikkat edilirse cami cemaatimizde vaka görülmüyor. Cami cemaati günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkarken temiz çıkıyor. Camilerde kardeşlerimiz maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyuyor. Müslüman zaten temizdir. Müslüman’a ‘temiz ol’ demek bile abestir. Cami cemaati olarak seccadelerimizi alıp camiye geliyoruz. Seccadelerimizi serdikten sonra sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. En az bir buçuk metre sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Camide maskelerimizi takıyoruz. Korona virüs kurallarına uymak da en ufak bir rahatsızlık duymuyoruz. Camiden hastalık kapacağımızı zannetmiyorum. Beş vakit namazımızı da camide kılıyorum" diye konuştu.

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