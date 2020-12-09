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Vali Pehlivan, Cizre'de esnafla bir araya gelip Kırımızı Medresede incelemelerde bulundu

İHA

Vali Pehlivan, Cizre'de esnafla bir araya gelip Kırımızı Medresede incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde merkez ve Küçük Sanayi Sitesindeki esnaflarla bir araya gelerek Kırmızı Medresedeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyip, Hz. Nuh'un türbesini ziyaret etti.
Vali Pehlivan, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan ve İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay ile birlikte Küçük Sanayi Sitesini dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İşyeri sahipleri ve vatandaşlarla görüşen Vali Pehlivan, sanayi sitesinde içme suyu ile kanalizasyon hattı, atık su toplama merkezi gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek yapılacak olan parke taşı döşeme, peyzaj, çevre düzenlemesi çalışmaları ile sanayi sitesinin daha modern görünüme kavuşacağını belirtti. Pandemi şartlarında maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanın hayati öneme sahip olduğunu belirten Vali Pehlivan, tedbirlere uydukları için esnaflara teşekkür ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Ardından sanayi sitesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığını ziyaret eden Vali Pehlivan, başkanlık makamında Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri ile görüşerek sanayi sitesi hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişlerinde bulundu.
Küçük Sanayi Sitesindeki incelemelerinin ardından Dağ Kapı Mahallesinde bulunan Nuh peygamber türbesini ziyaret edip dua okuyan Vali Pehlivan, burada bulunan çarşı esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet edip sosyal mesafe, dezenfeksiyon ve maske kullanımının öneminden bahsetti. Vali Pehlivan, pandemi konusunda tedbirlere uyulmasıyla ilgili uyarı ve hatırlatmalarda bulunarak esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Vali Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra tarihi Kırmızı Medresedeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyip, yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat verdi.

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