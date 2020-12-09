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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Sinanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Kaymakam Sinanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Sur Mahalle Muhtarı Mehmet Karaduman ve beraberindeki mahalle sakinleri ile bir araya gelip mahalle sorunları hakkında istişarede bulundu.
Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Sur Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaduman ve beraberindeki mahalle sakinleri ile makamında bir araya geldi. Sur Mahalle Muhtarı ve beraberindekiler Sur Mahallesinde biten ve devam eden projeler hakkında Kaymakam Sinanoğlu’na bilgi verdi. Sur Mahalle Muhtarı Muhsin Karaduman Kaymakam Davut Sinanoğlu’na Sur Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı tüm mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletip bir tablo hediye etti.
Kaymakam Sinanoğlu da vatandaşların rahat edebilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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