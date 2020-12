Şırnak'ta kış öncesi hazırlıklar tamamlandı

Şırnak genelinde karla mücadelede etkin ve hızlı yol almak için farklı kurumlar ile ekipler tüm hazırlıklarını tamamladı.

Şırnak’ta görülebilecek yoğun kar yağışları, buzlanma ve don olayları öncesinde ilgili kurumların koordinasyonunda sıkıntı yaşanmaması, kapanacak yollara önlemlerin alınması ve afet yönetimi konularında öngörülen çalışmaların hazırlıkları Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında tamamlandı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü Bakım Evini ziyaret ederek, kış hazırlıklarını yerinde inceledi. Vali Pehlivan burada yaptığı açıklamada, Şırnak İl Özel İdaresinin 29 iş makinası ile 90 personel, Şırnak Belediyesinin 15 iş makinası ile 22 personel, Karayolları 95. Şube Şefliğinin 34 iş makinası ile 80 personel, DEDAŞ İl Müdürlüğünün il merkezi ve ilçelerde 30 personelle karla mücadelede görevlendirildiğini söyledi. Vali Pehlivan, karla mücadele kapsamında Şırnak’ta toplam 2 bin 619 kilometre yolda 235 personel, 84 araç ve iş makinesi ve teçhizat ile ekiplerin meydana gelebilecek olası karla mücadele sorununa müdahaleye hazır olduğunu dile getirdi.



2 bin 619 kilometre yolda 235 personel, 84 araç ve iş makinesi hazır olacak

Kış aylarında görev alacak kurumların ve ekiplerin hazırlıklarını tamamlandığını belirten Vali Pehlivan, “Şırnak ilimiz 6 ilçesi ile birlikte ve 12 beldesi, 189 köyü ve 530 bin nüfusuyla 7 bin kilometrelik alanıyla Güneydoğu bölgemizin en kadim yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Şırnak’ın coğrafi konumuyla dağlık alanlardan oluşuyor. 3 bin rakıma ulaşan dağlık alanlarımız mevcuttur. Bu alanlarımızda yerleşim yerlerimiz var. Şırnak özellikle ilimizin doğu kesimlerinde kışın yoğun karla mücadele çalışması veriyoruz. Geçen sene oldukça yoğun bir kar yağışı olmuştu. Yoğun bir mücadele verilmişti. Bu senede kış hazırlıklarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Bu yıl itibariyle karla mücadele de 2 bin 619 kilometrelik yol ağında Karayolları ve il özel idaresi 235 personel, 84 araç ve iş makinesiyle karla mücadele gerçekleştireceğiz. Bu alanların genelde köy gibi yerleşim alanlarında olduğu için, İl Özel İdaremize bu anlamda önemli bir iş yükü de düşecektir. Bu bağlamda bin 799 kilometrelik yol ağıda özel idare ekiplerimiz karla mücadele çalışması ve trafiğin açık tutulmasına yönelik çalışmalar yapacaklar. İl Özel İdaremizin toplamda 29 iş makinesi ve 90 personeli 7 grup halinde görev alacaklar. Şırnak kent merkezinde 80 kilometre yol ağı mevcut. Şırnak Belediyesi de bununla ilgili çalışmalarını koordineli bir şekilde yaptı. Yolların açık tutulması için 280 ton tuz hazırlığı stoklaması yapılmıştır. İl Özel İdaresi araçlarımız köylerde yol açarken, belediye ekipleri de mahallelerimizde 15 adet iş makinesi ve personelleri ile birlikte görev alacaklar. Karayolların çalışmaları özellikle ana arterlerde 95. Şube şefliği toplamda 240 kilometre yolda karla mücadele ve trafiğin akışını sağlayacak. Karayollarında 5 ekip oluşturuldu. Toplamda 34 iş makinesi ve 80 personelle görev alacaklar. Özellikle kışın pandemi şartlarında çocuklarımızın uzaktan eğimden geri kalmamaları için elektrik ve internetten mahrum kalmamaları için ilgili kurumlarımıza bu konuda özel hazırlıklar yapmalarını istedik. Telekom hem arazi araçları ve personelleri ile mücadele ederken, DEDAŞ da 7 ayrı ekip kurmak şartıyla 30 personel görevlendirdi. AFAD ekipleri sürekli sahada olacaklar ihtiyaç halinde jandarma emniyet ekiplerimiz hem yolların güvenliği, yollarda muhtemel aksaklıkların giderilmesi için yedi yirmi dört esaslı çalışacaklar” dedi.



Çığ uyarısı

Sürücüleri kar lastiği konusunda uyaran Vali Pehlivan, “Vatandaşlarımız 1 Aralık itibari ile 1 Nisana kadar kar lastiği zorunluğu getirdik. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü kar lastiği olmadan yola çıkıldığın da hem kendi can ve mal güvenlikleri hem de diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehlikeye girebiliyor. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Meteoroloji uyarıları kapsamında vatandaşların dikkatli olması gerekir. Gerekli riskler durumunda yola çıkmamaları gerekir. Karayolların tedbirleri olacak. Özellikle çığ tehlikesinin olduğu UludereUzungeçit arasındaki yolda kar yağışı olduğunda riskli hale geldiği için, onunla ilgili önlemleri de bu günden itibaren alınacaktır. Vatandaşlarımızın da bu ve benzeri yönlendirmelere dikkat etmeleri gerekir. Kurumlarımız araç gereçleri, personelleri ile kışa hazırlar. Personellerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde de bulunduk. Personellerimize kazasız bir kış sezonu diliyorum” diye konuştu.



“Helikopterlerimizin desteği olacaktır”

Sağlık ekiplerinin paletli ambulans ve Mehmetçiğin helikopter ile devrede olacaklarını da aktaran Vali Pehlivan, “Kış mevsiminde özelikle karada paletli ambulanslarımızın bakımlarını yaptık. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi devam ettirdiğimiz ve özellikle kırsal kesimlerde ihtiyaç durumunda vatandaşlarımızın rahatsızlanması, yaralanması, durumunda her ne kadar ambulanslarımız en ücra noktaya ulaşıyorsa bile sevkin uzun sürmesi nedeniyle helikopterlerimiz hazır durumda olacaktır. Jandarma ve 23. Piyade Tümen Komutanlığımızın helikopterleri diğer mevsimlerde olduğu gibi kış mevsiminde de devrede olacaklar. Daha önce olduğu gibi Beytüşşebap ve Uludere bölgelerinde çok önemli işler gördüler. Hastalarımızı oradan alındı ve gitmesi gereken yerlere ulaşıldı. Hem ambulanslarımızın hem de helikopterlerimizin desteği olacaktır” şeklinde konuştu.

