HDP milletvekili, terör örgütü üyesinin arka cebindeki cep telefonunu alarak, delilleri örtbas etmeye çalıştı (2)

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TUTUKLANDI

HDP Milletvekili Nurcan İmir´in gözaltına alındığı sırada arka cebindeki cep telefonunu aldığı görüntüleri ortaya çıkan terör örgütü üyesi Ercan Oğuz, dün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

TELEFON İNCELEMEYE ALINDI

İlk gözaltına alındıktan sonra üzerinden cep telefonu çıkmaması üzerine şüphelenilip, güvenlik kameraları incelenince ortaya çıkan olayın ardından Cizre-Şırnak karayolundaki polis kontrol noktasında ikinci kez gözaltına alınan Oğuz´un el koyulan cep telefonu incelemeye alındı.

Polis, HTS kayıtlarından cep telefonun sinyal verdiği yerleri tespit etmeye çalırken, inceleme sonunda önemli örgüt bağlantılarının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Oğuz´un, ayrıca ilk gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılmasının ardından HDP Milletvekili Nurcan İmir ile bir araya geldiği değerlendiriliyor.Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Müslim SARIYAR

2020-12-11 14:35:13



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