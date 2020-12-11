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HDP milletvekili, terör örgütü üyesinin arka cebindeki cep telefonunu alarak, delilleri örtbas etmeye çalıştı (2)

DHA

HDP milletvekili, terör örgütü üyesinin arka cebindeki cep telefonunu alarak, delilleri örtbas etmeye çalıştı (2)


TUTUKLANDI
HDP Milletvekili Nurcan İmir´in gözaltına alındığı sırada arka cebindeki cep telefonunu aldığı görüntüleri ortaya çıkan terör örgütü üyesi Ercan Oğuz, dün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.  
TELEFON İNCELEMEYE ALINDI
İlk gözaltına alındıktan sonra üzerinden cep telefonu çıkmaması üzerine şüphelenilip, güvenlik kameraları incelenince ortaya çıkan olayın ardından Cizre-Şırnak karayolundaki polis kontrol noktasında ikinci kez gözaltına alınan Oğuz´un el koyulan cep telefonu incelemeye alındı.
Polis, HTS kayıtlarından cep telefonun sinyal verdiği yerleri tespit etmeye çalırken, inceleme sonunda önemli örgüt bağlantılarının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. 
Oğuz´un, ayrıca ilk gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılmasının ardından HDP Milletvekili Nurcan İmir ile bir araya geldiği değerlendiriliyor.Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Müslim SARIYAR
2020-12-11 14:35:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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