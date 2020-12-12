Beytüşşebap’ta vatandaşlar kısıtlamaya uyarak evlerine kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar evlerine kapandı. Vatandaşlar evlerinden çıkmayınca sokaklar boş kaldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kısıtlamaya uyan vatandaşlar evlerinden çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bölge halkının kısıtlamalara uyması ilçe genelinde sessizliğe neden oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.