Şırnak'taki terör operasyonunda 5 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 7-13 Aralık'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10'u PKK, 8'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-12-14 12:27:34



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