Şırnak’ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düşmesi ile ŞırnakBeytüşşebap karayolu trafiğe kapandı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağış yüzünden ilçeye bağlı Taşarası köyü Konato bölgesindeki alanda heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düştüğü ŞırnakBeytüşşebap karayolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol, kaya parçalarının kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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