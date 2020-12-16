Cizre polisi sokak hayvanlarını unutmadı

– Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarının kışı daha iyi koşullarda geçirebilmeleri için 20 adet kedi evi köpek kulübesi yaptırarak kentin farklı noktalarına bıraktı.

Kışın sert yüzünü göstermesi ile birlikte sokaklarda yaşayan hayvanlar için 'sokak hayvanları evsiz kalmasın' sloganı ile harekete geçen Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği 20 adet el yapımı kedi ve köpek evi yaparak hayvanların kışı iyi geçirmesi için evleri ilçenin farklı noktalarına bıraktı. Cizre’de görevli polis memurları tarafından yapılan kedi ve köpek evleri Cizre Kaymakamlığı bahçesi, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesi ve kapama noktalarına bırakıldı. Ayrıca sahipsiz kedi ve köpeklere yaş ve kuru mama verilerek beslenmeleri sağlandı.

Sokak hayvanlarının evlerinde kışı daha iyi geçireceğini ve soğuktan da bir nebze olsun koruyacağını belirten Cizre İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan, ülkede güvenliği ve kamu düzenini sağlamalarının yanında sokaklarda yaşayan hayvanlara sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

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