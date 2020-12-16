Şırnak’ta Vali Pehlivan’ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Şırnak’ta, ekiplerce denetimler devam ederken, salgını kontrol altına almak ve vakaların önüne geçmek için gecegündüz denetim yapan ekipler, vatandaşlara maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, korona virüs ile mücadelelerin devam ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, denetim ekiplerinin sürekli sahada olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “100’e yakın ekibimiz her gün, hem il merkezinde hem ilçelerimizde denetlemelerini ve bu vesileyle de vatandaşlarımıza hatırlatmalarını yapıyorlar. En temel kaideler arasında temizlik, maske, mesafe kuralları var. Başından beri, sürekli vurgulanıyor. Hep birlikte bu konuda vatandaşlarımızı hassasiyete, duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Son birkaç ay, özellikle mevsimin sonbahar ve kışa dönmesiyle birlikte ülke genelinde ve ilimizde de vakalarda belli ölçüde artışlar oldu. Kısıtlama kararlarının ardından faydaları il olarak da hissetmeye başladık. Çok şükür, şu anda vakalar aşağı doğru azalma eğilimindedir. Tabi bu eğilimin, azalışın devam etmesi için kurallara çok daha fazla riayet etmemiz gerekiyor. Evlerde lütfen gün, mevlit, taziye gibi gerekçelerle toplanmayalım. Bununla ilgili hâlihazırda Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız, kısıtlama kararlarımız var. Bu kararlara harfiyen riayet edelim” dedi.



“Vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor”

Vatandaşların kısıtlama günlerine ve saatlerine büyük ölçüde riayet ettiğini belirten Vali Pehlivan, “Hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun devamlılık arz etmesi gerekir. Esnafımız ve vatandaşlarımız bu günlerde meşakkatli süreçlerden geçti. Ama sabır ve özveriyle bu süreci devam ettirmek durumundayız. Bir yandan sağlık alanında aşı çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor. Biz de kurallara riayet edersek inşallah bu süreci en iyi şekilde tamamlarız. Özellikle yaşlılarımızın hassasiyeti bu konuda çok daha fazla. Gençlerimizin taşıyıcı olup yaşlılarımıza bu hastalığı götürmemesi için evlerde de muhakkak kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz sahada denetlemeler yapıyorlar. Arzu da etmiyoruz ama zorunluluk halinde ceza kesmek durumunda kalınıyor. Bu da yine Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirttiğimiz hususlardan bir tanesi ama istiyoruz ki cezaya mahal kalmasın. Bunu öncelikle kendi sağlığımız, ailemizin ve toplumumuzun sağlığı için bir sorumluluk olarak kabul edelim. Çocuklarımız uzaktan eğitim alıyorlar. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel okullarına kavuşması için kamu kurumlarındaki mesai ile ilgili düzenlemelerin normale dönmesi için kontrollü sosyal hayatın normal hayata dönmesi gibi birçok hususun normale dönmesi için kurallara uyalım ve çevremizde de gerekli uyarıları bize düşen taraflarıyla yapalım. Hep birlikte bu süreci sağlıklı neticelere doğru götürelim. İlginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Denetimlerde vatandaşın genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

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