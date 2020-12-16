Cizrespor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları

Misli.com 3. Lig 3. Gurupta mücadele eden Cizrespor hafta sonu deplasmanda oynayacakları Esenler Erokspor maçını kazanıp hem puan toplamak hem de moral bulmak istiyor.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Cizrespor, teknik direktör Ender Traş yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Ligde çıktığı 13 müsabakadan 3 beraberlik ve bir galibiyet alarak 6 puanla gurupta 15. sırada bulunan Cizrespor, deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçını kazanıp moral bulmayı hedefliyor.



''Puan açısından enkazı devraldık''

3 hafta önce puan olarak bir enkazı devraldıklarını belirten teknik direktör Ender Traş, ''İlk geldiğimizde fiziksel anlamda kötü olan bir takım devraldık. Tabi bu şartlarda yükleme yapamıyoruz çünkü ligin bitimine 4 hafta kaldı ve yükleme yaptığımız zaman futbolcuya dolaylı olarak sakatlıkları da beraberinde getirir. Rakip takıma baktığınız zaman 22 futbolcudan hangisini oynatırsanız hiçbir sıkıntı yok ancak bizim elimizde o donanımı kullanacak o malzemeyi kullanacak oyuncu gurubumuz az ve kulübe zenginliğimiz de çok fazla değil'' dedi.

Geçmişte Cizre’de yaşanan toplumsal olaylar ve şimdi içinde bulundukları pandemi süreci nedeni ile buraya futbolcu getirmekte sıkıntı yaşadıklarını belirten Cizrespor Kulübü Başkan Vekili Cengiz Şeremet, ''Sezon başında yaptığımız transferler özenle seçtik. Ancak bazen istediğiniz olmuyor, olumsuzluklar yaşanabiliyor. Bu hafta sonu zorlu Esenler Erokspor maçına çıkacağız. Bu takımın mutlak hedefleri var ve diğer maçlarda olduğu gibi bu maça da üç puan için çıkacağız. Önümüzdeki maçı kazanarak çıkış yapmak istiyoruz. Ligde kalan son 4 maçı en hasarsız bir şekilde atlatarak devreyi kapatmak istiyoruz'' diye konuştu.

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