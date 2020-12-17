Sağlık-Sen Şırnak Şubesi ile İdil Kızılay Şubesinden ortak çalışma

SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, Kızılay İdil ilçe koordinatörü Mehmet Akdeniz ile görüşüp, Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, beraberinde İdil ilçe yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileriyle beraber, Kızılay İdil ilçe temsilciliği Koordinatörü Mehmet Akdeniz ile görüştü. Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Yalçın, Kızılay'ın Kan bağışından afet bölgelerine müdahale ve her ortamda insani yardımlara kadar önemli görevler üstlendiğini söyledi. SağlıkSen ve Kızılay işbirliğinde güzel çalışmalar yapacaklarını dile getiren Yalçın, "Kızılay’ın çalışmaları ve özellikle de immün plazma bağışı konusunda faydalı istişarelerde bulunduk. İmmün plazma bağışı korona virüs hastalarının tedavisi için çok önemlidir. Ortak çalışmalar yapacağız. Devletimizin yurt dışındaki yüz akı ve yardım eli olduğu gibi ilçemizde de birçok güzel ve anlamlı çalışmaya imza atan Kızılay’ın, SağlıkSen olarak her zaman yanındayız. Güzel çalışmalarında paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Akdeniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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