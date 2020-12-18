Şırnak'ta şehit ailelerin eyleminde taş atan şüpheli gözaltına alındı



ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin, dün HDP il binası önünde terör örgütü PKK'ya yönelik tepki amacıyla yaptığı eylemde, ailelere taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen şüpheli Z.K., gözaltına alındı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, dün HDP il binası önündü düzenledikleri protesto eyleminde yaşanan gerginlikte bir gazetecinin koluna isabet edilen taşlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerince yapılan incelemede, taş attığı tespit edilen Z.K. gözaltına alındı. Olaya ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şırnaklı şehit anneleri, şehit yakınları ve evladı bölücü terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin bir araya gelerek HDP il binası önünde 17 Aralık 2020 tarihinde yaptıkları basın açıklaması sırasında, aralarında çevre illerden HDP il binasına gelen şahısların da bulunduğu 30 kişilik grup içerisinden taş atılması ve atılan taşın, basın açıklamasını takip eden muhabirlerden birinin koluna isabet etmesi olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, taşı atan şahsın Batman ilinden Şırnak´a gelen Batman doğumlu Z.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şüpheli şahıs, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına istinaden 18 Aralık 2020 günü ikamet ettiği Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, hakkında kasten yaralama ve 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak ŞIRNAK,(DHA)

2020-12-18 22:59:13



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