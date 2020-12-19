Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 123,3 gram eroin, 6,60 gram metamfetamin, 2,96 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN
2020-12-19 11:30:42
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