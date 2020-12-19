HAYDİ'ye gelen ihbarla kızıl şahin tedavi altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAYDİ'ye gelen ihbarla kızıl şahin tedavi altına alındı

DHA

HAYDİ'ye gelen ihbarla kızıl şahin tedavi altına alındı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasına gelen ihbarla kızıl şahinin tedavi olmasını sağladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri göreve başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun talimatıyla kurulan birim, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçecek ve farkındalığı artıracak. Ekipler özellikle kötü davranılan, işkence gören, aç ve susuz bırakılan hayvanları yeniden sahiplendirmek ve koruma altına almak için el koyma işlemi yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edecek.
HAYVAN HAKLARI İÇİN TEK DOKUNUŞ YETER
Şırnak'ta park, bahçe ve sokaklarda vatandaşları bilgilendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen HAYDİ mobil uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Cep telefonuna indirilen HAYDİ uygulaması aracılığıyla ya da 112 Acil çağrı merkezine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı anında müdahale ediyor. Uygulama hakkında kentin işlek cadde ve duraklarına bilgilendirici afişlerin asılmasını yanı sıra ekipleri kullandığı araçların arka bölümlerine hayvanlar için kafes ve teçhizat konuldu.
HAYDİ DEVREYE GİRDİ, KIZIL ŞAHİN KURTULDU
Şırnak merkezdeki kırsalda 2 kanadı kırık halde kızıl şahini bulan bir vatandaş, HAYDİ uygulamasıyla Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler gelen ihbar üzerine yaralı kızıl şahini bulunduğu yerden alındı. Kızıl şahin, veteriner hekimler tarafından ilk kontrolünün yapılmasından ardından Şırnak Üniversitesi bünyesindeki Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Merkezi'nde tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Şerif Tadik tarafından yapılan muayenede 2 kanadında kırık olduğu tespit edilen kızıl şahin, yaklaşık 1 ay sürecek olan tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Cihangir Bahadırlıoğlu, şiddete maruz kalan hayvanlar için vatandaşların HAYDİ uygulamasıyla ihbar yapılması için çağrıda bulundu. Bahadıroğlu, "Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Çevre, Doğa ve hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak Şırnak ilinde HAYDİ uygulaması üzerinden gelen ihbar üzerine olay yerine gittik. Olay yerinde kızıl şahin olarak adlandırdığımız yaban hayvanın müdahalesinin yapılması üzerine Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdik. 1 aylık tedavisinin ardından kızıl şahin doğaya salınacaktır. Sokakta gördüğünüz yaralı, herhangi bir şiddete maruz kalmış hayvanları HAYDİ uygulaması üzerinden bize bildirerek ihbarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Biz de bunlara en iyi en hızlı şekilde tedavilerini gerçekleştirerek, gerekli ve adli işlemlerini başlatacağız" dedi.
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği´nde görevli polis memurları Cihangir Bahadırlıoğlu ile Erkan Altun, sokak hayvanlarına da düzenli olarak mama dağıtıyor.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-12-19 12:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu tacirine 22 yıl hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirine 22 yıl hapis
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Cizre’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Cizre’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kar esareti başladı Şırnak’ta ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor
YEREL HABERLER Kar esareti başladı Şırnak’ta ekiplerin karla ...
Şırnak'ta şehit ailelerin eyleminde taş atan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta şehit ailelerin eyleminde taş atan şüpheli ...
Terör mağduru annelere taş atan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Terör mağduru annelere taş atan kişi yakalandı
HDP’liler acılı annelere taş fırlattı
YEREL HABERLER HDP’liler acılı annelere taş fırlattı
Şırnaklı kadınlardan 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' sloganı
YEREL HABERLER Şırnaklı kadınlardan 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ...
Şırnak anneleri HDP’den çocuklarını istiyor
YEREL HABERLER Şırnak anneleri HDP’den çocuklarını istiyor
Sağlık-Sen Şırnak Şubesi ile İdil Kızılay Şubesinden ortak çalışma
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şırnak Şubesi ile İdil Kızılay Şubesinden ...
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
YEREL HABERLER Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve ...
Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat'tan örnek davranış
YEREL HABERLER Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat'tan örnek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X