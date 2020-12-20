Şırnak caddeleri, köpüklü suyla yıkandı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri, cadde ve kaldırımları köpüklü suyla yıkadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Şırnaklılar, evlerinde kaldı. Sokakların boş olmasını fırsat bilen Şırnak Belediye Başkanlığı´na bağlı temizlik ekipleri de cadde ve sokakları yıkadı. Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Nurettin Basan, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında temizlik önemli. Vatandaşlarımızın sağlığı için 40 personelle şehrimizin tüm ana cadde, sokak, kaldırım ve cami avluları ile çevresini köpüklü suyla temizliyoruz. 3 itfaiye, 2 süpürme aracı kullandık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-12-20 14:21:55



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