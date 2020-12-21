Cizre TSO Başkanı Sevinç ilçede kurulacak olan özel hastane için çalışma başlattı

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, ilçede tüm bölgeye hitap edecek büyük bir özel hastane için çalışmalara başladıklarını belirterek hastanenin yapılması için gerekli izinlerin alındığını söyledi.

Cizre’de sağlık alanında vatandaşlara hizmet sunmak için çalışma başlattıklarını belirten Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç, Bakanlık nezdinde gerekli tüm izinlerin alındığını dile getirerek, projelendirme çalışmalarının ivedi bir şekilde devam ettiğini ve hastanenin inşa edileceği yer ile projesinin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi. Sevinç, insani değerleri ön planda tutan, insan odaklı bir hastane kuracaklarını vurgulayarak, "İnsanın en önemli hakkı olan sağlık hizmetinin en üst düzeyde sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan uluslar arası standartları zorlayarak, her geçen gün gelişmekte olan Cizre'miz için büyük bir adım olarak değerlendirdiğimiz hastanemiz, en gelişmiş tedavi yöntemlerini kullanarak, hastalarımıza yüksek kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunması için büyük çaba sarf edeceğiz. Cizre’nin tek özel hastanesi olma özelliğini taşıyacak olan hastanemiz sağlık hizmeti standartlarını yükselterek, şehrimizin bölgede marka şehir olma yolunda ilerlemesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hem sağlık hem de istihdam alanında şehrimize önemli katkılarının olacağından eminiz. Şimdiden özelde Cizre’miz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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