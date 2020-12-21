Cizre TSO’dan uzaktan eğitime 55 tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) başlatılan tablet bilgisayar bağışına Cizre Ticaret ve Sanayi Odası da destek verdi. Cizre TSO, 55 tablet bilgisayarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Pandemi süreci nedeniyle evde eğitim görmeleri gereken ancak online eğitimlere katılmak için gereken tablet ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları için alınan 55 adet tablet İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke’ye teslim edildi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, pandemi sürecinin eğitim alanında da birçok olumsuzluğa neden olduğunu söyledi. Yaşanan sorunlar nedeni ile eğitimin aksamaması gerektiğini vurgulayan Sevinç, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasının sosyal yaşama destek noktasında her zaman üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Sevinç, ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene TOBB öncülüğünde verilen giyim ve kırtasiye malzemelerinin yerine bu sene ihtiyaç duyulan tablet bilgisayar vererek kampanyaya dahil olduklarını dile getirdi.

TOBB öncülüğünde TSO tarafından temin edilen tabletleri teslim alan Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de duyarlı davranışlarından ve eğitime desteklerinden dolayı Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

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