Zincirleme kazaya neden olan sürüdeki 30 koyun öldü, 3 kişi yaralandı



Sekvan KÜDEN/ CİZRE, (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsü zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, 30 koyun telef oldu.

Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nden geçen uluslararası kara yolunda Selim K. yönetimindeki 34 DEP 074 plakalı otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyunlara ve sahipleri Behiye Gök´e çarptı. Kazanın ardından etrafa kaçışan koyunlara sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BCG 585 plakalı kamyonet de çarptı. Kazada Behiye Gök, Selim K. ve kamyonette bulunan bir çocuk yaralandı, 30 koyun da telef oldu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekiplerinin yolda önlem almaya çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 TK 218 plakalı kamyonetin durmasıyla arkadan gelen Hasan I. yönetimindeki 06 EY 1170 plakalı otomobil, kamyonete çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. İkinci kazada ölen ya da yaralanan olmazken telef olan koyunlar vatandaşlar tarafından yoldan kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2020-12-22 00:25:56



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