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Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi

DHA

Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi


Mehmet Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Habur Çayı'na yuvarlanarak ters döndü. Sabah saatlerinde fark edilen kazada sürücü uzman çavuş Serhat Ünal, eşi Gülay ve 3 yaşındaki erkek çocuklarınin boğularak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. 
Mersin'de geçirdikleri izin sonrası görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine, eşi Gülay ve 3 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuklarıyla birlikte 33 D 3837 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Uzman Çavuş Serhat Ünal, ilçeye bağlı Taşarası köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yuvarlanan araç, Habur Çayı'nda ters dönerek durdu. Geç saat olması nedeniyle fark edilmeyen kazada Ünal, eşi Gülay ve adı öğrenilemeyen erkek çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Habur Çayı'nda bir otomobilin olduğunu gören sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Otomobilden çıkarılan 3 cansız beden otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Mehmet Emin BAL
2020-12-22 12:54:27

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