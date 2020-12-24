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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor

İHA

Mehmetçiğin çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbeti sürüyor

Terör örgütü PKK'ya karşı Yıldırım1 Cudi operasyonu kapsamında teröristlerden arındırılan Şırnak Cudi Dağı'nda Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağında kurulan üs bölgesinde çetin kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini Sarıkamış türküsüyle paylaştı.
Şırnak’ın Cudi Dağında 13 Temmuzda 58 komando timi, 12 jandarma özel harekat timi, 12 polis özel harekat timi, 18 korucu timi ve 2 karma timin katılımıyla başlatılan Yıldırım1 Cudi operasyon ile bölge teröristlerden temizlendi. 2 bin 17 rakımlı Cudi Dağında, zorlu coğrafya ve çetin kış şartlarına rağmen hız kesmeden vatan nöbeti sürüyor. Terörist ve patlayıcı maddelerden temizlenen bölgelerde kurulan üs bölgelerinde Mehmetçik, elleri tetikte vatan savunmasına devam ediyor. Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler bir yandan teröristlerle, bir taraftan da zorlu hava şartları ile mücadele ediyor. Bölgede çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 20 derecelere kadar düşüyor. Üs bölgesinde gece gündüz görev yapan Mehmetçikler, zor şartlara rağmen elleri tetikte, vatan savunması yapıyor.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak’ın Cudi Dağında kurulan üs bölgesinde çetin kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini Sarıkamış türküsüyle paylaştı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan twitter hesabından paylaştığı görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada, "Karla kaplanan Cudi Dağının zirvesinde hava soğuk, ama aziz Şehitlerimizin manevi hatıralarını yad ederek nöbet tutan kahraman Mehmetçiklerimizin yüreği vatan aşkıyla yanarcasına sıcak" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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