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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklı annelerin evlat çığlığı 16'ncı haftasında

İHA

Şırnaklı annelerin evlat çığlığı 16'ncı haftasında

Şırnak’ta terör örgütü PKK mensupları tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten aileler HDP’den hesap sormaya devam ediyor.
Şırnak'ta çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 16'ncı haftasına girdi. HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı.
Acılı anneler adına açıklama yapan Hatice Atan, 81 ildeki kadınlara seslenerek, bu haklı direnişe onların da destek vermesini istedi. Atan, "Herkes bulunduğu yerde bir seslenişle, bu yüreği yanan annelere destek olsun. Şırnak ve Diyarbakır annelerin kendi evlatlarının hak hukuk arama adına 16. haftasındayız. Çocukları dağa kaçırılan annelerimiz, şehit aileleri ve bunlara destek veren Şırnaklı annelerimiz burada terörün uzantısı olan HDP’ye hesap sormak için buradadırlar. Geçen hafta HDP’nin önüne gelen, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelere HDP’liler tarafından taş atıldı. Biz onları kınıyoruz. Biz onların taşından korkmuyoruz. Biz onların topundan, silahından her türlü zorbalıklarından korkmuyoruz. Kadınlarımız korkmamıştır, bundan sonrada korkmayacaktır. Bu kadınlar haklı davalarından vazgeçmeyeceklerdir. Bende o kadınları destekleyen bir kardeşleri olarak hem çocukları dağda olan anneler için hem de vatan uğruna eşini çocuğunu şehit veren annelerimizin adına buradayız. Güvenlik korucularımızın asker, polislerimizin adına buradayız. Kürt halkı Cudi Dağına rahat bir şekilde gitsin diye sivil şehit verdiklerimizin adına buradayız. 24 yaşında oğlu dağa kaçırılan Emine Üstek annemiz için buradayız. Diyarbakır anneleri için buradayız. O dağa götürülen kız çocuklarının neler yaşadığını biz biliyoruz. O çocuklar duysun ki Türkiye merhametli şefkatli bir devlettir. Dağdan gelenleri kendi montlarını verip şefkat gösteren devlettir. Onlar bütün çocukları kandırarak götürüp o çocukları dağa sattılar. Hiçbir annenin hakkına hukukuna bakmadılar. Çocukları dağdayken onların gözünde Kürt annesi olarak gözüküyor. Ama gelip HDP’nin önünde hesap sorduğunda neden Kürt annesi olmuyor? Onlar çocuklarını Avrupa’ya gönderip okutuyorlar. Ama garibanın yoksulun çocuğunu götürüp o dağlara o mağaralarda tacize tecavüze istismara uğradığı zaman neden gidip o annenin derdini sormuyor? Her hafta evladının dönme umuduyla buraya geliyor. Terör örgütü bir gün bu topraklarda bitecek ve bitirecek olanda güvenlik güçlerimize destek veren kadınlarımızdır. Bütün kadınlarımıza 81 ildeki şehit aileleri de bizi duysun. Biz onların hakkını soracağız. HDP iyi bilsin ki hiçbir güç buradaki anneleri susturamayacaktır. 81 ildeki kadınlara sesleniyorum. Lütfen bu haklı direnişe onlarda destek versinler. Biz demiyoruz herkes buraya gelsin. Herkes bulunduğu yerde bir seslenişle, bu yüreği yanan annelere destek olsunlar. Terör örgütü iyi bilsin, bir tarafımızda oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan bir annemiz, diğer taraftan da eşini çocuğunu şehit veren anneler yan yana yürüyor" dedi.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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