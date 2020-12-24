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Şırnaklı kadınların HDP önündeki eylemi 16'ncı haftada

DHA

Şırnaklı kadınların HDP önündeki eylemi 16'ncı haftada


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 16'ncı haftada da sürdü. Şırnaklı kadınlar adına açıklama yapan Hatice Atan, "Biz onların gelen bir taşından korkmuyoruz. Onların topundan, tüfeğinden, silahından korkmuyoruz. Her türlü zorbalıklarından kadınlarımız korkmamıştır, korkmayacaktır" dedi.
Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit, gazi yakınları ve Şırnaklı kadınlar Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP, Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP, Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir, Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Şırnaklı kadınların 16'ncı haftadaki eylemi HDP'liler tarafından yüksek tonda müzik çalınarak engellenmeye çalışıldı. 
`BİZ ONLARIN TOPUNDAN, TÜFEĞİNDEN KORKMUYORUZ´
Kadınlar adına bu hafta açıklama yapan Hatice Atan, 16'ncı haftaya giren eylemde çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Şırnaklı ve Diyarbakırlı annelere destek vermek için HDP il binası önüne geldiklerini söyledi. HDP'ye hesap sormak için geldiklerini belirten Atan, "Kadınlarımız 16 haftadır terörün uzantısı olan HDP'ye hesap sormak için buradalar. HDP'nin önüne gelen, vatan uğruna eşini, çocuğunu şehit veren, çocuğu 1314 yaşında bağrından terör örgütü tarafından koparılan annelere burada HDP'liler tarafından taş atıldı. Biz onları kınıyoruz. Biz onların gelen bir taşından korkmuyoruz. Onların topundan, tüfeğinden, silahından korkmuyoruz. Her türlü zorbalıklarından kadınlarımız korkmamıştır, korkmayacaktır. Değil taş, topları bile gelse bu kadınlar haklı davalarından vazgeçmeyecektir. Biz, Kürt halkı Cudi Dağı'na rahatlıkla gitsin diye şehit verenlerin adına buradayız. Bizler bu millet rahat olsun diye Gabar'da şehit olan Mehmetçiklerimizin anneleri, eşleri adına buradayız. 1314 yaşında olan evladı zorla bağrından koparılarak, piknik için kandırılıp dağa götürülerek yüreği yanan Emine teyzeler için buradayız. Diyarbakır'da bas bas bağıran annelerimiz için buradayız" dedi.
'ÇOCUĞU DAĞDAYSA KÜRT ANNESİ, HESAP SORUNCA KÜRT ANNESİ DEĞİL'
HDP'nin Kürt çocuklarını kandırarak dağa sattığını iddia eden Atan, şunları söyledi:
"Hiçbir annenin hakkına, hukukuna bakmadılar. Çocuğu dağdayken onların gözünde 'Kürt annesi' olarak gözüküyor ama gelip HDP'nin önüne hesap sorduğunda 'evladımı, çocuğumu getir' dediğinde neden 'Kürt annesi' değil. Emine teyze bir kelime Türkçe bilmiyor. O bir Kürt annesi değil mi? Burada evladının hakkını, hukukunu savunuyor. Onlar çocuklarını Avrupa'ya götürüp okutuyor ama yoksulun, garibanın evladı o dağlarda, o mağaralarda tacize, tecavüze, istismara uğradığı zaman niye gidip o annenin derdini sormuyorlar. Terör örgütü bir gün bu topraklarda bitecek ve bitirecek olan güvenlik güçlerimize destek verecek olanlar da kadınlarımızdır, annelerdir. Yüce rabbime şükürler olsun ki yürekli kadınlarımız var. Cesur kadınlarımız var. HDP şunu iyi bilsin ki değil onların taşı, hiçbir güç bu kadınlarımızı susturamayacaktır. Onlar bez sallıyor ama biz Türk bayrağı ile şehitlerin kanı ile sulanmış al bayrağımız ile geliyoruz."
Yapılan konuşmanın ardından kalabalık grup bir süre yürüdükten sonra eylemlerini sonlandırdı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-12-24 17:27:11

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