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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beytüşşebap’ta kar hayatı felç etti

İHA

Beytüşşebap’ta kar hayatı felç etti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi. Zorlu kar mücadelesine başlayan ekipler, gece gündüz demeden kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolları kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için hummalı bir çalışma başlatan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.
Kepçe operatörü Mikail Gök, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Gök, “Kar yağışı ilçemizi etkisi altına aldı. Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ilçemizin köy yollarını mahalle aralarını açmaya çalışıyoruz” dedi.

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