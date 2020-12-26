Öğrencilere kitap okuduğu süre kadar bilgisayar oyunu ödülü



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla uygulanan 'Oku Oyna' projesi kapsamında, çocuklar, kütüphanede kitap okudukları süre kadar bilgisayar oyunu oynayabiliyor.

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın girişimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Silopi Gençlik Merkezi'ndeki Z Kütüphanesi'nde 'Oku Oyna' projesi hayata geçirildi. 3 bin kitap ve 8 bilgisayarın bulunduğu kütüphanede, öğrenciler kitap okumalarının ardından görevli eğitmenlerin gözetiminde, kitap okudukları süre kadar bilgisayar oyunu oynayabiliyor.

Silopi Gençlik Merkezi'nde göreli spor eğitmeni Necmettin Üce, amaçlarının çocuklara kitap sevgisi aşılamak olduğunu ifade ederek, "Kütüphanemiz çocuklarımız ve gençlerimiz için kitap okuma yeri olarak tasarlanmıştır. Kütüphanemizde yaklaşık 3 bin kitap ve 8 bilgisayar bulunuyor. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için 'Oku Oyna' adı altında uyguladığımız projede, çocuklarımız kitap okudukları süre boyunca oyun oynama imkana sahip oluyor" dedi.

Çocuklar da kendilerine sunulan bu imkandan dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2020-12-26 12:32:00



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