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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi

İHA

Şırnak'ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kilo altın, tarihi eser ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 42 şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 2127 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 25,09 gram esrar, 105,58 gram eroin, 29,48 gram kokain, 28,39 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351,43 gram altın, 2 kilogram kaçak sigara tütünü, 200 adet puro, 28 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 2020 lira ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 41 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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