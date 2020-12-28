Şırnak’ta modern seracılık için lansman toplantısı ve çalıştay düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta modern seracılık için lansman toplantısı ve çalıştay düzenlendi

İHA

Şırnak’ta modern seracılık için lansman toplantısı ve çalıştay düzenlendi

– Şırnak’ta Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fonksyonel Tasarımı Fizibilite Projesi lansman toplantısı ve modern seracılık temalı çalıştayı gerçekleşti.
Şırnak Üniversitesi senato odasında düzenlenen toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediyesi Başkan Vekili Bahar Cavlak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve davetliler katıldı.
Toplantıda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlının talimatıyla illerinde alan çalışması yapıldığını söyledi. Vali Pehlivan, "Bahar aylarında planlanan çalışmalar bu vesileyle daha öne alınmış oldu. Bölge Kalkınma Ajanslarının kuruluş amaçlarından biri malumunuz bulundukları bölgedeki potansiyelleri ortaya çıkarmak ve bunlarla ilgili çalıştaylar yaparak raporlara dönüştürmek, fizibiliteler çıkarmaktır. Seracılık alanında yapılacak olan bu çalışmanın ileriye dönük olacağını, bu konuda atılacak adımlara ışık tutacağını biliyoruz. Dünyada seracılığın yapılması için uygun iklim koşulları çok önemlidir. Şırnak için seracılık yeni diyebileceğimiz bir konu. İdil ilçemizde ve son olarak Uludere ilçemizde seralar kurduk. Ölçeği küçük olmakla birlikte örnek teşkil edebilecek nitelikteydi. Uludere iklim olarak don olaylarının daha çok yaşandığı bir yer olduğundan ve bu yıl ilk aylarını tecrübe ettiğinden bir takım eksiklikler olabiliyor. Silopi bu şartları en iyi şekilde sağlayan ilçelerimizden bir tanesidir. Orada kamuya ait arazilerimizin olması bizi hareketlendiren hususlardan biri oldu. Bununla ilgili sonuç, hem fizibilite çalışmasıyla hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızın alanda birebir yaptığı ve bundan sonra yapacağı tespitler ışığında şekillenecektir. Biliyorsunuz İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ülkemizde yaygınlaşmakta olan bir alandır. Bu, kendi içinde, sera özelinde yapılmasıyla birlikte daha da önem ve değer kazanıyor. Coğrafi konum itibariyle artıları çok olan bir noktadayız. Bunu ileri taşımak hepimizin görevidir. Seracılık konusunda atılan adımların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"2 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz"
Şırnak’ın gelişmesi için birçok projeye imza attıklarını belirten Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, "Özellikle tarıma dayalı ihtisaslaşmış organize sanayi bölgesi ülkemizde her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bin dönümlük Antalya Şırnak Sera Kardeşliği Projemizle valiliğimiz ve Dicle Kalkınma Ajansımızın desteği ile yaklaşık 2 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. İlimizin jeopolitik, ekonomik ve coğrafik konumunun yanında Habur Sınır Kapısı ile de Seracılık faaliyetleri daha da önem arz edecektir" diye konuştu.
DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise paydaşları ile birlikte bölgenin ihtiyaçlarını da gözeterek araştırmalar yaptıklarını söyledi. Alanlı, "Daha sonra yine paydaşlarımızla birlikte hazırlanan projelere imkanlarımız doğrultusunda mali destekler sağlıyoruz. Silopi Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fonksiyonel Tasarımı Fizibilite Projemizde tam da ajansımızın hedefleri doğrultusunda bölgemizde yapılabilecek fizibilite çalışmalarını kapsıyor. Silopi ilçemiz seracılığa bu kadar elverişli olmasına rağmen ilimiz genelinde bile seracılık yok denecek kadar az. İnşallah bu projemizle ilimizde seracılık faaliyetleri yaygınlaşır. Bu projemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Lansman toplantısının ardından modern seracılık temalı çalıştayına geçildi. Alanında uzman akademisyenler çalıştayda seracılık konusunu bütün yönleri ile anlatarak, Şırnak’a katma değeri yüksek üretimin nasıl yapılabileceğini değerlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
Şırnak'ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi
Devlet baraj, vatandaş ise milyonluk yatırım yaptı Şırnak'ta dağlar arasında bulunan baraj kıyısında milyonluk yatırımlar yapılıyor
YEREL HABERLER Devlet baraj, vatandaş ise milyonluk yatırım ...
Şenoba’da acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı
YEREL HABERLER Şenoba’da acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı
Karlı dağlarda zorlu yaşam: Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar
YEREL HABERLER Karlı dağlarda zorlu yaşam: Yazın topladıkları ...
Öğrencilere kitap okuduğu süre kadar bilgisayar oyunu ödülü
YEREL HABERLER Öğrencilere kitap okuduğu süre kadar bilgisayar oyunu ...
Beytüşşebap’ta ekipler 4 gündür karla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta ekipler 4 gündür karla mücadele ediyor
Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek
YEREL HABERLER Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek
Uludere'de eğitime tam destek
YEREL HABERLER Uludere'de eğitime tam destek
Meşe ormanları beyaza büründü
YEREL HABERLER Meşe ormanları beyaza büründü
Beytüşşebap’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X