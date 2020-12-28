Şırnak'taki terör operasyonlarında 2 tutuklama

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 21-27 Aralık'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8'i PKK, 1'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-12-28 13:38:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.