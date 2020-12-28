Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351 gram altın, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 125 gram esrar, 106 gram eroin, 29 gram kokain, 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-12-28 13:43:30



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