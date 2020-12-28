Cizre’de dengbejlik Kültürü Asker Cıziri ile devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yıllardır kentte ses sanatçılığı yapan, bölge halkı tarafından sevilen en önemli denbejlerinden biri olan Asker Cıziri’nin fotoğrafı, dengbej evine asıldı.

Asker Cıziri’nin resmi Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten dengbej evinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun katılımıyla dengbej evine asıldı.

Değerlilere hayatta iken sahip çıkılması gerektiğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Dengbejlik geleneğinin temsilcilerinden Asker Cıziri ile beraberiz. Kendisi ile tanıştığımdan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Dengbejlik geleneğinin yaşatılması, genç nesillere aktarılması, bu bölgenin kültürünü, örfünü, adetini, inançlarını, dengbejlik üzerinden dillendirilerek yeni nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Asker Cıziri ile devam eden geleneğin, yeni dengbejlerle devam etmesi için Cizre Belediyesi olarak çalışmalar yürütüyoruz. Pandemi nedeniyle bu çalışmaları hayata geçiremedik, ancak biz istiyoruz ki Asker Cıziri, Mesut Cıziri ve Abdurrahman Cıziri’nin önderliğinde genç dengbejlerimiz yetişsin ve bu kültürde devam etsin. Asker Cıziri’de önemli temsilcilerinden bir tanesi kendisine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Bu memlekete sesiyle, sazıyla ve sözleriyle sunduğu hizmetlerden dolayı da Cizreli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

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