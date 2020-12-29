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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet destek verdi, köylüler sıfır maliyetle su ihtiyacını giderdi

İHA

Devlet destek verdi, köylüler sıfır maliyetle su ihtiyacını giderdi

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından geliştirilen proje kapsamında 18 köyde Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulumu yapıldı. Güneş enerjisi ile köylüler sıfır maliyetle su ihtiyacını gidermeye başladı.
Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamın yansımaları her alanda kendini göstermeye başladı. Şırnak’ta devlet desteğiyle 18 köye 2.6 milyon lira maliyetle güneş enerji panelleriyle sondajlı su hizmeti verilmeye başlandı. Şırnak İl Özel İdaresince, köylerde sondaj yöntemiyle kurulan kuyu suyunun elektrik maliyetlerini düşürmek amacıyla güneş enerji panellerinin kurulması sayesinde Şırnak'ta 2 yılda 18 köye güneş enerjisiyle su hizmeti sağlandı. Kurulan Güneş Enerji Sistemi ile üretilen elektrik sayesinde su, sondajla köyün ana deposuna aktarılıyor. Devletin geliştirdiği proje ile köylüler sıfır maliyet ile su ihtiyacını giderirken, yüklü müşterek elektrik faturalarından da kurtarıldı.

“Köylerimizde su ihtiyacı, sondaj yöntemi ile sağlanıyor”
Tepeönü köyü içme suyu ve güneş enerji sistemi projesi hakkında bilgi veren Vali Pehlivan, Şırnak genelinde, köylerimizde su ihtiyacının sondaj yöntemiyle sağlandığını söyledi. Vali Pehlivan, “Terfili sistem dediğimiz bu sistemde elektrik masrafı oluşuyor. İl Özel İdaresi olarak geçtiğimiz yıl güneş panelleri kurmak suretiyle köylerimizi, köylülerimizi bu elektrik masrafından, müşterek giderlerden kurtarmak istedik. Yatırım programımıza bu konuda ödenek koyduk. 20192020 yılları itibariyle ilimiz genelinde toplam 18 noktada, 18 köyümüzde, sondaj sistemiyle su temin eden yerleşim birimlerinde bu solar panelleri koymak ve toplamda da 2.6 milyon lira yatırım yapmak suretiyle köylerimize katkı sağladık. Bugün örnek olması hasebiyle, yerinde de inceledik. Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler. Bunu duymak da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Şu anda içinde bulunduğumuz sondaj alanında, toplamda 63 güneş paneli ki her biri 270 watt gücünde, saatte 17 kilowatt elektrik üretme kapasitesine sahip ve saniyede de 3 litre suyu su deposuna, terfi sistemine sağlama imkanına sahip bir tesisin içerisindeyiz” dedi.

“Şırnak’ta güneş enerjisi potansiyeli bakımından önemli bir değere sahiptir”
Güneş enerjisinin yenilenebilir enerjiler içerisinde, özellikle de iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak önemli bir yer tuttuğunu aktaran Vali Pehlivan, “Şırnak ilimiz de güneş enerjisinin kullanılması, potansiyeli bağlamında önemli bir değere sahiptir. Bunu değerlendirmek de hepimize düşüyor. Bir yandan bu tür kamu yatırımlarıyla ortak kullanım giderlerini azaltmak bir yandan da özel yatırımlarla yine teşviklerden yararlanmak suretiyle bu tür tesislerin kurulması hem çevre hem milli ekonomi açısından gerçekten büyük önem arz ediyor. İnşallah önümüzdeki yatırım programında da şu anda 18 köyümüzde ve 18 noktada gerçekleştirmiş olduğumuz bu yatırımları arttırma niyetindeyiz. Nitekim Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programına 16 köyümüzü teklif ettik. Tabi bununla kalmayacak. Özel İdare ve KÖYDES Programlarımıza da yeni köylerimizi eklemek suretiyle bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Şu anda İl genelinde toplam köy sayımız 189’dur. Bu hızla devam edersek birkaç sene içerisinde terfili su kullanan köylerimizi inşallah bu masraftan kurtaracağız” diye konuştu.

“Tesisleri kurduğumuzda sıkıntılar ortadan kalkacak”
Çalışmanın zorluklarının olduğunu bildiklerini kaydeden Vali Pehlivan, “Muhtarlarımız elektrik giderlerinin toparlanması konusunda belirli sıkıntılar yaşıyorlar. En azından tesis kurduğumuz köylerde bu sıkıntı ortadan kalkmış oldu. İnşallah makul bir süre içerisinde bütün köylerimizde bu tesisleri kurdukça vatandaşlarımız çok daha memnun ve mutlu olacaktır. Onların memnuniyeti ve mutluluğu da bizleri mutlu edecektir. Tesislerimizin bütün hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kurulum maliyetleri söz konusudur ama işletme maliyetleri neredeyse sıfır durumundadır. Çünkü uzun ömürlü tesisler bunlar. Afetler olmadıktan sonra uzun yıllar boyunca bu tesisler vatandaşlarımıza hitap edecek. Tekrar köylerimize, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Düzova köyü muhtarı İsmail Demir de tesisin köyde kurulmasıyla köylülerin müşterek yüklü elektrik faturalarından kurtulduğunu söyledi. Muhtar Demir, “Devletimizin bu yatırımı aynı zamanda nimettir. Bu sayede elektrik maliyetimiz kalktı. Daha önce elektrik faturası çok yüksek geliyordu. Köylülerin 2 milyona yakın borcu oluyordu. Daha önce ödenmeyen elektrik faturaları nedeniyle köy 23 yıl su sıkıntısı çekti. Yapılan hizmetle bu sorunun ortadan kaldırıldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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