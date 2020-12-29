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Cizre TSO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri protokolü imzalandı

İHA

Cizre TSO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdiği Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası Cizre Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Cizre Ziraat Bankası Şubesinde gerçekleşen imza töreninde, hazırlanan protokol TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal İşlek ile Ziraat Bankası Cizre Şube Müdürü Yusuf Karabacak tarafından imzalandı. Protokole ilişkin kısa bir açıklama yapan Cizre TSO Başkan yardımcısı Cemal İşlek, söz konusu proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından sağlanacak imkanlardan herhangi bir sektör kısıtlaması olmadan oda üyesi bütün firmaların faydalanabileceğini söyledi.
Ziraat Bankası Cizre Şubesi Müdürü Yusuf Karabacak ise projenin amacının tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alımsatım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilip, tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirilmek olduğunu ifade etti.

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