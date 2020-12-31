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Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 17'nci hafta

DHA

Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 17'nci hafta


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 17'nci haftada da sürdürdü. HDP'liler, parti binasında ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalarak, ailelerin eylemini engellemeye çalıştı.
Şırnak'ta, çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile Şırnaklı kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'TürkKürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Şırnaklı kadınların 17'nci haftadaki eylemi, HDP'liler tarafından yüksek tonda müzik çalınarak, engellenmeye çalışıldı. 
'BİZ ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMASINI İSTİYORUZ'
Terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce, 14 yaşındayken,  kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, yeni yılda çocuklarının evlerine döneceğini umut ettiğini belirterek, "Bu zulüm biter inşallah. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. 'Özgürlük, özgürlük' diyorlar. Madem ki özgürlük var, neden bizim çocuklarımızın özgürlüğü yok? Biz de çocuklarımızın özgürlüğünü istiyoruz. Biz çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Çocuklarımızı bize vermelerini istiyoruz. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Çocuklarımız HDP ve HDP çalışanlarının eliyle dağa gittiler" dedi.
Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek ise "Yaşadığım sürece burada olacağım. Nasıl bu küçücük çocuklara kıyıp satıyorlar, dağlara götürüyorlar? Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Her gece yastığa başımı koyduğumda duvarda asılı olan oğlumun fotoğrafına bakıyorum. Yüreğim yanıyor. Oğlumu çok merak ediyorum. Allah zalimleri kahretsin" diye konuştu. 
Pakistan Aydemir de ailesinde toplam 7 şehit olduğunu dile getirerek, "Şehit kardeşiyim. Amcam, amcamın oğlu şehit oldu. Biz 17 haftadır HDP'yi protesto ediyoruz. Lanetliyoruz. Lanet olsunlar. Şırnaklı kadınlar olarak her hafta burada olacağız. Onları kınıyoruz. Lanet olsun onlara" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-12-31 16:11:19

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