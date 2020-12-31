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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Valisi Pehlivan, yılbaşını Mehmetçik ile üs bölgesinde geçirdi

İHA

Şırnak Valisi Pehlivan, yılbaşını Mehmetçik ile üs bölgesinde geçirdi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yılbaşı gecesi nedeniyle üs bölgelerini ziyaret ederek güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve komutanlarla birlikte bin 995 rakımlı Şırnak Milli Karakolu Elmalı Üs Bölgesi'ne çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Vali Pehlivan, Bestler Dereler bölgesinde devam eden “Yıldırım17 Operasyonu” hakkında komutanlardan bilgi aldı. Vali Pehlivan, Mehmetçiklerin “Yeni Yılını” kutlayarak yapılan uygulamalarla ilgili bilgi aldı. Vali Pehlivan, görevli askerlerle bir süre görüşerek sohbet etti, görevlerinde başarılar diledi.

Vali Pehlivan, beraberinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilecan ile birlikte nöbet başındaki askerlere yeni yıllarını kutladı. Pehlivan bölgede bulunan bütün üs bölgelerine telsiz ile bağlanarak “Üs bölgelerimizdeki ve güvenlik kulelerimizdeki kahraman kardeşlerim, hepinizi en içten dileklerimle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz bugün 31 Aralık. 2020 yılının son günündeyiz. Yılın her günü olduğu gibi bugün de nöbetinizin başında, görevdesiniz. Sınır boylarında hem ilimizin hem ülkemizin güvenliği için cansiperane bir şekilde mücadelenizi sürdürüyorsunuz. Ben bugün vesilesiyle öncelikle yeni yılın, 2021 yılının sizin, aileniz, silah arkadaşlarınız için hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar ortaya koymuş olduğunuz başarılı mücadelelerin yeni yılda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Burada komutanlarımızla beraberiz. Biliyorsunuz, zaman zaman sizleri de üs bölgelerinde ziyaret ediyoruz. Nitekim şimdi de Elmalı Üs Bölgesi'nde arkadaşlarımızla birlikteyiz. Bugüne kadar çok mücadeleler verildi, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde gazilerimizi şükranla, saygıyla yad ediyorum. Bizlere düşen onların emanetine sahip çıkmaktır. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin. Bu nöbeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte, omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Bir ve beraberiz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bunda sizin katkılarınız çok büyüktür. Her türlü takdirin üstündedir. Ben tekrar sizlere yeni yılda sağlık, esenlik ve başarılar temenni ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah üstün başarılar nasip etsin, ayağınıza taş değdirmesin, Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Daha sonra Vali Pehlivan gazetecilere açıklamada bulunarak, “Şu anda Milli Taburumuza bağlı Elmalı Jandarma Üs Bölgemizdeyiz. Burada kahraman kardeşlerimizle, jandarmalarımızla bir araya geldik. Bugün biliyorsunuz 31 Aralık, 2020 yılının son günü. Yılın her günü 7/24 esasına göre nöbette olan, görev yapan arkadaşlarımız bugün ve bu gece itibariyle de görevlerinin başındalar. Biz onları ziyaret ettik, hem de bu vesileyle yeni yılda iyi dileklerimizi kendileriyle paylaştık. Buradan diğer bütün üs bölgeleriyle, güvenlik kuleleri ile bağlantı kurmak suretiyle kulelerde görevlerinin başında olan kardeşlerimizle, kahramanlarımızla görüştük, hasbihal ettik” dedi.

"İlimizde terörist sayısı 100'ün altına indi"
Terörle mücadeleye de değinen Vali Pehlivan, “İlimizde ve bölgemizde terörle yoğun bir mücadele verildi, verilmeye de devam ediyor. 2020 yılında da Güvenlik Kuvvetlerimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, Korucularımız 12 ay esaslı çalışmalarını sürdürdüler, çok başarılı operasyonlar ve neticeler elde edildi. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, iç güvenlikle ilgili operasyonlarda çok büyük destekler sağladılar. Ben bu vesileyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İlimizde de Jandarmamız, Emniyetimiz, hem de Korucularımız bu operasyonlarda üst düzey vazife ortaya koydular. İlimizde terörist sayısı da 100'ün altına indi. Bir yıl içerisinde 70'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Sizin de takip ettiğiniz üzere terör örgütüne katılım sıfır noktasına yaklaştı. Katılımlar yok denecek kadar azdır. Bu konuda biliyor ve görüyoruz ki vatandaşımızın da teveccühü üst düzeydedir. Yakalanan güvenlik ve huzur ikliminin daim olması konusunda bir yandan güvenlik alt yapısı, güvenlikle ilgili yatırımlar, güvenlik alanındaki donanım en iyi noktalara gelirken bir yandan da şehrimizde sosyoekonomik alandaki gelişmeler vatandaşımız tarafımızdan memnuniyetle karşılanıyor. Bunu yakından müşahede ediyoruz. Ben alt yapı hizmetleri hem üst yapı hizmetleri 2020 yılında da durmadı, devam etti. Ekonomik sahada, sanayi anlamında da tarım anlamında da yatırımlar, eğitiminden sağlığına, kamu yatırımlarıyla sürdü. Biliyorsunuz, Ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize teşrif ettiler. Orada ulaşım, alt yapı, tarım, sağlık, eğitim gibi birçok alanları kapsayan onlarca projenin toplu açılışı gerçekleştirildi. İnanıyorum ki 2021 yılında da bu yatırımlar artarak devam edecek. 2020 yılında bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını, pandemi vardı. Bununla ilgili dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir mücadele verildi. İnşallah 2021 yılı hem korona virüsün de bertaraf edildiği bir yıl olur. İlimizde de bu bağlamda yoğun bir mücadele ortaya konuldu. Ben öncelikle bu üs bölgesinde bulunan kahraman kardeşlerimize ve şu anda hem üs bölgelerinde hem kulelerde hem yol kontrol noktalarında, hastanelerimizde, 112'lerimizde nöbette olan bütün kardeşlerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum, aileleriyle birlikte yeni yılda huzur ve esenlikler temenni ediyorum. Sözlerini tamamlarken şunu tekrar ifade edeyim: Yeni yıl demek yeni umutlar, yeni beklentiler demek. Bu beklentiler inşallah hep olumlu şekilde neticelenir, hayır ve iyiliklerle dolu bir yıl olur. Siz de nöbette olan meslek gruplarından birisiniz. Bu vesileyle siz değerli basın mensuplarımızın da yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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