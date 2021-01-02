Diyanet-Sen'den Fikri Sağlar'a tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet-Sen'den Fikri Sağlar'a tepki

İHA

Diyanet-Sen'den Fikri Sağlar'a tepki

DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, eski Devlet ve Kültür Bakanı CHP’li Fikri Sağlar’ın, bir televizyon programındaki “Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" sözlerine sert tepki gösterdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, CHP’li Fikri Sağlar’ın katıldığı bir canlı yayın televizyon programında 'Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var' ifadelerini ırkçı, ayrımcı, ötekileştirici ve faşist ifadeler olarak değerlendirerek “İnsanları kılık kıyafetinden dolayı, aşağılamaya, ötekileştirmeye, ayrımcılık yapmaya kimsenin hakkı yoktur. CHP’nin bu özgürlük ve inanç düşmanlığı kafa yapısını artık değiştirmesi gerekir. Bu millet ayrıştırıcı, bölücü bu zihin yapısına geçit vermeyecektir” dedi.
Çanga, yıllarca başörtülerin bu ülkede CHP’nin bu ayrımcı, ötekileştirici düşünce yapısından dolayı eğitim hakkından, kamuda çalışma hakkından ve bir çok haktan mahrum kaldığını hatırlatarak “Şükür artık başörtülü kardeşlerimiz eğitimlerini istedikleri gibi almakta, liyakatleri ölçüsünde bütün mesleklerde kendilerini göstermekte bu ülkeye hizmet etmektedirler. Maalesef CHP zihniyeti bu yanlış ve haksız uygulamalardan dolayı mağduriyet yaşayan kardeşlerimizden, bacılarımızdan özür dilemek yerine hala bu utanç verici uygulamaların devam etmesi gerektiği yönünde açıklama yapabiliyor. Başörtüsü yasağının kalkması için milyonlarca imza ile bu yasağın kalkmasının mimarı olan MemurSen ve DiyanetSen’in bir üyesi olarak bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyen bu zihniyete asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek dilekleri elektrik kesilmesin Yaylada kalan çocukların tek eğlencesi gölge oyunu Pet şişe kapaklarıyla satranç oynayarak vakit geçiriyorlar
YEREL HABERLER Tek dilekleri elektrik kesilmesin Yaylada kalan ...
Engelli Leyla; babasına bakıyor, 5 kardeşine annelik yapıyor
YEREL HABERLER Engelli Leyla; babasına bakıyor, 5 kardeşine annelik ...
Cizre Devlet Hastanesi yöneticileri yeni yılın ilk gününde çalışanları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Cizre Devlet Hastanesi yöneticileri yeni yılın ilk ...
Öğretmenlerden Ailem Yanında Projesi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden Ailem Yanında Projesi
Cizre’de yılbaşı gecesi bin 492 polis görev başında hazır bulundu
YEREL HABERLER Cizre’de yılbaşı gecesi bin 492 polis görev başında ...
Yeni yıla Mehmetçikle giren Vali Pehlivan: Şırnak´ta terörist sayısı 100´ün altına düştü
YEREL HABERLER Yeni yıla Mehmetçikle giren Vali Pehlivan: Şırnak´ta ...
Şırnak Valisi Pehlivan, yılbaşını Mehmetçik ile üs bölgesinde geçirdi
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Pehlivan, yılbaşını Mehmetçik ile üs ...
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
YEREL HABERLER Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle ...
Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, güvenlik güçleri ve sağlık ...
Cizre polisinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Cizre polisinden kan bağışı kampanyasına destek
Şırnak anneleri çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı HDP önünde eylem gerçekleştiren Şırnaklı annelere tepki gösteren bir kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak anneleri çocuklarını terörün elinden ...
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 17'nci hafta
YEREL HABERLER Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 17'nci ...
Şırnak yaylalarında zorlu yaşam: 3 yıldır tek başına yaylada hayat sürdürüyor Faraşin Yaylasında tek odalı bir evde kalan Abdulmenav Aslan'ın yardımına Mehmetçik koşuyor
YEREL HABERLER Şırnak yaylalarında zorlu yaşam: 3 yıldır tek başına ...
Şırnak'ta dev menderesler buz tuttu
YEREL HABERLER Şırnak'ta dev menderesler buz tuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X