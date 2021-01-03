Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Yıldırım1 Cudi operasyonu kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.