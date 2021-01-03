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Sıcaklık eksi 20'ye düştü ağaçlar buz tuttu

İHA

Sıcaklık eksi 20'ye düştü ağaçlar buz tuttu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Buz tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Doğanyol köyü ve çevresindeki yayla alanlarında çetin kış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede dereler buz tuttu. Buz tutan dere kenarındaki ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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