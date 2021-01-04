Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

İHA

Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 20203 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 17,06 gram esrar, 12,30 gram eroin, 2,19 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 200 paket kaçak sigara, 48 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama
Sıcaklık eksi 20'ye düştü ağaçlar buz tuttu
YEREL HABERLER Sıcaklık eksi 20'ye düştü ağaçlar buz tuttu
Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Uludere’de istiridye mantarı hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Uludere’de istiridye mantarı hasadı yapıldı
Uludere Kaymakamı Solmaz sokak hayvanlarına mama dağıttı
YEREL HABERLER Uludere Kaymakamı Solmaz sokak hayvanlarına mama ...
Huzur sağlandı, Şırnak'ta köy yollarına 78 milyon liralık yatırım yapıldı
YEREL HABERLER Huzur sağlandı, Şırnak'ta köy yollarına 78 milyon ...
Diyanet-Sen'den Fikri Sağlar'a tepki
YEREL HABERLER Diyanet-Sen'den Fikri Sağlar'a tepki
Tek dilekleri elektrik kesilmesin Yaylada kalan çocukların tek eğlencesi gölge oyunu Pet şişe kapaklarıyla satranç oynayarak vakit geçiriyorlar
YEREL HABERLER Tek dilekleri elektrik kesilmesin Yaylada kalan ...
Engelli Leyla; babasına bakıyor, 5 kardeşine annelik yapıyor
YEREL HABERLER Engelli Leyla; babasına bakıyor, 5 kardeşine annelik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X