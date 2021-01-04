Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 20203 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 17,06 gram esrar, 12,30 gram eroin, 2,19 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 200 paket kaçak sigara, 48 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

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