Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta düzenlenen operasyonda 200 paket gümrük kaçağı sigara, 48 kaçak cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si serbest bırakılırken, 6'sının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 28 Aralık-03 Ocak tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 200 paket gümrük kaçağı sigara, 48 kaçak cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si serbest bırakılırken, 6'sının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-04 11:12:46
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