Cizre’de kaçak yapılara geçit verilmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de kaçak yapılara geçit verilmiyor

İHA

Cizre’de kaçak yapılara geçit verilmiyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılara geçit vermiyor.
Cizre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yapılan 60 kaçak yapıyı tespit ederek müdahalede bulundu. Ekipler yapılan kaçak binaları mühürleyip, yapı tatil zaptları düzenleyerek, cezai işlem uyguladı. Kaçak yapının suç olduğunu hatırlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, her şeyden önce bu yapıların yasalara aykırı olduğunu söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Yasalara aykırı olduğu için cezai işlem gerektirir. Mühendislik hizmeti alınmadan, zeminin durumuna bakılmadan, kullanılan malzeme dikkate alınmadan üst üste yığılarak 'ben yaptım oldu' şeklinde yükselen binalar hem içinde yaşayacak olana hem çevresinde dolaşana hem de ilçemize tehlike oluşturuyor. Yapılaşma yeri, park yeri, tarım alanı, kamp alanı bellidir. Cizre Belediyesi olarak yüzlerce vatandaşımız kanuna uygun binalar yapıp düzenli olarak vergisini öderken bizlerin kaçak yapılara göz yumması her şeyden önce insanların hakkına girmek olur. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaştığımızda gereğini yapacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sis bulutu ve kar Hanke Dağlarını kapladı, ortaya görsel şölen çıktı
YEREL HABERLER Sis bulutu ve kar Hanke Dağlarını kapladı, ortaya ...
Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu oldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta eski hükümlüler kendi işlerinin patronu ...
Hayalini kurduğu tekstil atölyesini açtı, 25 kadına istihdam sağladı
YEREL HABERLER Hayalini kurduğu tekstil atölyesini açtı, 25 kadına ...
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
YEREL HABERLER Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında bu yılın ilk 9 ...
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 ...
Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X