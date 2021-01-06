Cizre’de kaçak yapılara geçit verilmiyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılara geçit vermiyor.

Cizre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yapılan 60 kaçak yapıyı tespit ederek müdahalede bulundu. Ekipler yapılan kaçak binaları mühürleyip, yapı tatil zaptları düzenleyerek, cezai işlem uyguladı. Kaçak yapının suç olduğunu hatırlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, her şeyden önce bu yapıların yasalara aykırı olduğunu söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Yasalara aykırı olduğu için cezai işlem gerektirir. Mühendislik hizmeti alınmadan, zeminin durumuna bakılmadan, kullanılan malzeme dikkate alınmadan üst üste yığılarak 'ben yaptım oldu' şeklinde yükselen binalar hem içinde yaşayacak olana hem çevresinde dolaşana hem de ilçemize tehlike oluşturuyor. Yapılaşma yeri, park yeri, tarım alanı, kamp alanı bellidir. Cizre Belediyesi olarak yüzlerce vatandaşımız kanuna uygun binalar yapıp düzenli olarak vergisini öderken bizlerin kaçak yapılara göz yumması her şeyden önce insanların hakkına girmek olur. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaştığımızda gereğini yapacağız" dedi.

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