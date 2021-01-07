Mehmetçik Vakfı'na 10 bin lira bağışladı, taraflar uzlaştı



Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, askeri personelden M.B.D. hakkında, B.Ö. ve E.S. ile aralarındaki tartışma sonrası 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı. Uzlaştırmacıya gidilmesinin ardından Mehmetçi Vakfı'na bağış şartını kabul eden M.B.D., 10 bin lira bağışta bulunarak, yargılanmaktan kurtuldu.

Silopi'de görevli askeri personel M.B.D.'ye, B.Ö. ve E.S. ile aralarında çıkan tartışma sonrası 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma açıldı. M.B.D.'nin üzerine atılı suçların uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle soruşturma dosyası, Silopi Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Burada yapılan değerlendirmenin ardından dosya, Cizre Adliyesi'nde memur olarak çalışan uzlaştırmacı Mesut Aykut'a sevk edildi. Aykut, taraflarla görüşerek, uzlaşmalarını sağlamaya çalıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceklerini iletti. M.B.D., kendisi gibi askeri personel olan müştekiler B.Ö. ve E.S.'nin Mehmetçik Vakfı'na 10 bin lira bağış şartını kabul etti. Hemen harekete geçen M.B.D., bağış yaptığına ilişkin makbuzu dosyaya sunarken, taraflar uzlaştı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-01-07 16:10:29



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