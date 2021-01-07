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Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 18'inci hafta

DHA

Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 18'inci hafta


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerden kadınlar, HDP il binası önündeki eylemlerini 18'inci haftada da sürdürdü.
Çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile Şırnaklı kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
'YAŞADIĞIM SÜRECE BURADA OLACAĞIM'
Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, "Oğlumu bulamadığım ve yaşadığım sürece burada olacağım. HDP oğlumu getirsin. Bunu bize yapmaya ne hakları vardı? Ne hakları var çocuklarımızı götürüp satıyorlar? Allah hakkımızı onlarda bırakmasın. Çocuklarımızı getirsinler" dedi.
Oğlu Doğan 5 yıl önce 14 yaşındayken, kaçırılan Hamdiye Arslan ise "HDP ve HDP çalışanları çocuklarımızı sattılar. Kendi çocuklarını Almanya'ya, Avrupa'ya gönderiyorlar. Bunu bize ve çocuklarımıza yapmaya hakları yok. Çocuklarımızı bize geri versinler. Çocuklarımız daha çok küçük. Nasıl bir vicdanları var? HDP ve HDP'nin elemanlarının elleriyle çocuklarımızı dağa götürüyorlar" diye konuştu.
Şehit ailelerinden Nadire Güngör de "Şırnaklı kadınlar olarak her hafta olduğu gibi bugün de buradayız. Eylemimizi her hafta sürdüreceğiz. Gençlerimiz gelene kadar buradayız ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-07 16:25:02

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