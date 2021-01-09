PKK'nın çukur eylemlerine katılanlara operasyon: 4 gözaltı

Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK ve İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın 2015 yılında Cizre ilçesinde yaptığı çukur eylemlerine katıldıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından Cizre ilçesinde yapılan çukur eylemlerine katılan ve terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 4 şüpheliyi tespit etti. Şırnak ve İzmir'de düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-09 13:50:24
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