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Şırnak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

DHA

Şırnak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama


Emin BAL/ULUDERE(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 107 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz madde ile 11 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 3 bin 215 TL, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 21 fişek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Uludere Emin BAL
2021-01-10 11:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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