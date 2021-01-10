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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta mantar üretim tesisi açıldı

İHA

Şırnak'ta mantar üretim tesisi açıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde terörün kökünün kazınması ile birlikte vatandaşlar tarım ve hayvancılığa yöneldi. Kaymakamlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında birçok bölgede istiridye mantar üretim tesisi açıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde huzur ortamının tesis edilmesi ile birlikte, kaymakamlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında birçok bölgede istiridye mantarı üretim tesisi açıldı. İlçede açılan istiridye mantarı üretim tesisi ile birlikte birçok genç iş sahibi oldu.
Uludure kaymakamı Ahmet Solmaz, terörün bitmesiyle ilçelerinde tarım ve hayvancılık alanında onlarca projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "2019'da göreve başladığımızda ilçemizde tarım ve hayvancılık potansiyelini değerlendirdik. Terörün sadece güvenlik anlamında bir sıkıntı oluşturmadığını toplumun ekonomik geliri olan tarım ve hayvancılığı da etkilediğini gördük. Biz bunun yenide üretim alanında canlılık kazanması için planlama yaptık. Hayvancılık ve tarım noktasında ulusal kalkınma ajanslarımıza hibeli projeler hazırladık. Yüzde 90’ı hibeli olan projelerimizi hayata geçirdik. İstiridye mantarı bu uygulamalardan biri. Ülkemizde adı duyulmuş ama üretimi çok az olan bir ürün olduğu için bunu hayata geçirdik. Ziraat mühendislerimizle beraber projemizi hayata geçirdik. Bir çok alanda bu tesisleri kurduk. Mantarın tadının güzel olduğunu gören vatandaşlarımızın rağbeti oldu. Mantarlarımızın ikinci hasadını yaptık. İnşallah mantar üretim tesislerimiz daha fazla çoğalacak ve bir çok üreticimize ekmek kapısı olacaktır" dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, birçok üreticinin hayata geçirilen proje sayesinde iş sahibi olduğunu söyledi. İnan, "Müdürlük binamızın zemin katında bir mantar üretim tesisi açtık, aynı zamanda Hilal beldemiz ve Ballı köyümüzde de mantar üretim tesisi açtık. Uludere Kaymakamımız Ahmet Solmaz'ın destekleriyle açtığımız bu üretim yerlerinde ikinci hasadı gerçekleştirdik. Bu kültür mantar üretim tesisleri proje kapsamında birçok bölgede faaliyet gösterecek şimdiye kadar 10 kişiden fazla iş imkanı buldu. Üretilen mantarlar Ulutat markasıyla satılıyor" diye konuştu.

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