Dağlar arasında kaybolan Uludere, 100 milyonluk yatırımla modern bir kente dönüştü

AK Partili Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, yakın dönemde yüzlerce projeyi hayata geçirerek dağlar arasında kaybolmuş şehri, modern bir kent haline dönüştürdü.

Uludere ilçesinde son dönemde başlatılan projeler bir bir tamamlanıyor. 100 milyon liralık yatırımın aktarıldığı kentte 50 yataklı hastane, yarı olimpik havuz, gençlik merkezi, kaymakamlık, adliye ve belediye binalarının yanı sıra birçok park bahçe ve mesire alanı da yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. AK Partili Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, koltuğa oturduğu günden beri onlarca projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Ürek, "31 Marttan önce seçim çalışmalarımızda ev ev dolaşarak hizmetlerimizi anlattık ve halkımıza söz verdik. Bu sözlerimizi yerine getirdik. 6 kilometre topraklı olan yolumuzu sıcak asfaltladık. 50 yataklı tam donanımlı ameliyatların yapılacağı cihazların olacağı hizmet binası inşaatı başladı. Gençlik merkezi ve kütüphane, yarı olimpik havuz, 3 adet basket bol sahası Beyazsuda 17 dönüm mesire alanı park yapıldı. Mahalle araları yapıldı, parke taşları döşendi. Her mahallede sulama kanalları yapıldı. belediye, kaymakamlık ve adliye hizmet binaları yapıldı. ilçemizde tek bir cami vardı ikinci bir camimiz bu günlerde faaliyete geçiyor. Yayla yollarımızı yaptık. Suluk alanları yaptık. Toplamda 100 milyonluk bir yatırım yaptık. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

HDP'nin kalesi olarak bilinen Uludere'nin artık huzurun başkenti haline geldi. Eskiden Avaspi yaylası denilen bölgede sürekli festivaller düzenleyip gençleri dağa kaçıran zihniyeti ortadan kaldıran AK Partili Belediye Başkanı Ürek, aynı bölgede dev bir mesire alanı, park ve bahçe yaptı.

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