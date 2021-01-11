Uludere'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Uludere'de bir vatandaş ağaca çıkan kedinin inemediğini fark etti. Kendi çabası ile kediyi indiremeyen vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile kediye ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı. Kediyi besleyen itfaiye ekipleri daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.